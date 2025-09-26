https://1prime.ru/20250926/kharris-862828200.html

Харрис рассказала, о чем ее просил Зеленский перед началом СВО

Харрис рассказала, о чем ее просил Зеленский перед началом СВО

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала, что убедила Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с Россией, при этом сам он спрашивал у нее, что должен делать. Ее слова приводит РБК со ссылкой на мемуары "107 дней".По ее словам, разговор был тяжелым."Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность", — цитирует Харрис РБК.Чтобы убедить Зеленского, она предоставила ему разведданные США, которые отличались от тех, что были у Украины, говорится в статье.В итоге он спросил, что, по ее мнению, ему следует делать, Харрис сказала, что воевать.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

