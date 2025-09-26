https://1prime.ru/20250926/kipr-862859236.html
Кипр обнаружил новое месторождение природного газа
26.09.2025
Кипр обнаружил новое месторождение природного газа
Кипр обнаружил новое богатое месторождение природного газа, сообщил министр энергетики республики Йоргос Папанастасиу.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кипр обнаружил новое богатое месторождение природного газа, сообщил министр энергетики республики Йоргос Папанастасиу. В интервью газете Сyprus Mail Папанастасиу заявил, что природный газ был найден в блоках Pegasus и Glaucus. "Нельзя сказать, что Pegasus и Glaucus - это крупные (газовые месторождения - ред.), поскольку это очень субъективный термин. Это значительный объем", - сказал министр. Папанастасиу объявил, что правительство проводит консультации с американской нефтяной компанией ExxonMobil и ожидает от нее плана разработки и добычи найденного природного газа для дальнейшего утверждения властями. По данным Сyprus Mail, в четверг представители ExxonMobil рассказали президенту Кипра Никосу Христодулидису, что в месторождении может находиться 226-255 миллиардов кубических метров природного газа. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Она основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Организация работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
