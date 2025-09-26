https://1prime.ru/20250926/kitay-862855104.html

Китай может сократить экспорт РЗМ, считает эксперт

Китай может сократить экспорт РЗМ, считает эксперт - 26.09.2025, ПРАЙМ

Китай может сократить экспорт РЗМ, считает эксперт

Китай в ответ на рассматриваемый властями США план по наращиванию производства чипов в Штатах до уровня импорта в страну может ускорить процесс импортозамещения | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T21:21+0300

2025-09-26T21:21+0300

2025-09-26T21:21+0300

экономика

технологии

промышленность

сша

китай

тайвань

дональд трамп

рэу им. г.в.плеханова

south china morning post

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Китай в ответ на рассматриваемый властями США план по наращиванию производства чипов в Штатах до уровня импорта в страну может ускорить процесс импортозамещения и даже сократить экспорт редкоземельных металлов, заявила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Ранее в пятницу издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает новый план, согласно которому совокупный объем микросхем, которые зарубежные компании производят в Штатах, будет равен тому, что страна импортирует из-за рубежа. Такой план представляет собой результат того, о чем президент страны Дональд Трамп говорил в прошлом месяце, когда заявил, что технологические компании, которые больше инвестируют в США, смогут избежать пошлин на ввозимые полупроводники. "Китай воспринимает эти меры как технологическую блокаду, направленную на его сдерживание. Его ответ – это ускорение импортозамещения, ограничения на экспорт редкоземельных металлов и усиление давления на Тайвань", - полагает эксперт. Новый план, который рассматривает американская администрация, направлен на снижение зависимости США от импорта полупроводников, в особенности от Тайваня, Китая и Южной Кореи, как подчеркнула доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. При этом в США сосредоточено только 12% мирового производства чипов, все остальное – в Азии, напомнила эксперт. Поэтому реализация нового плана Штатов потребует преодоление ряда вызовов. Один из них - расходы на строительство в стране заводов по производству чипов, отметила аналитик. "Строительство современной фабрики для чипов стоит приблизительно 20-30 миллиардов долларов и занимает от 3 до 5 лет", - сообщила Давыдова. Гонконгская газета South China Morning Post ранее писала, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.

https://1prime.ru/20250926/obemy--862825786.html

сша

китай

тайвань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, промышленность, сша, китай, тайвань, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова, south china morning post, apple