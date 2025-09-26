https://1prime.ru/20250926/kostin-862856385.html
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире - 26.09.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин отметил тренд на дедолларизацию в мире, но при этом заявил, что не верит в реализацию проектов единой валюты различными группами стран в ближайшее время, отметив, что для этого требуется "совершенно другой уровень" интеграции экономик. "Мы ушли уже от расчетов в долларах, перейдя на национальные валюты. Но чего пока не происходит в мире - не создается альтернативных, все-таки мультивалютных каких-то организаций или группы стран, которые перешли бы внутри себя к некой системе расчетов… я не очень верю, что мы сможем быстро создать какую-то единую валюту, потому что для единой валюты, если взять опыт Европейского союза, они шли там 30 лет, если не больше", - сказал он во время просветительского марафона "Знание. Первые". Костин добавил, что для создания единой валюты требуется определенное единство или близость экономических политик - "это совершенно уже другой уровень интеграции". Также он отметил, что для того, чтобы провести дедолларизацию, необходимо создавать альтернативную инфраструктуру. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал странам объединения торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны БРИКС пока не принималось В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС рассматривают возможность создания единой цифровой платежной системы. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", российский лидер отметил важность вопроса в связи с ростом числа экономических партнеров, которым необходимы безопасные и современные средства для проведения экономических транзакций.
