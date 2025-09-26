Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/kostin-862856385.html
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире - 26.09.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире
Глава ВТБ Андрей Костин отметил тренд на дедолларизацию в мире, но при этом заявил, что не верит в реализацию проектов единой валюты различными группами стран в | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:13+0300
2025-09-26T22:13+0300
экономика
финансы
банки
сша
андрей костин
дональд трамп
владимир путин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин отметил тренд на дедолларизацию в мире, но при этом заявил, что не верит в реализацию проектов единой валюты различными группами стран в ближайшее время, отметив, что для этого требуется "совершенно другой уровень" интеграции экономик. "Мы ушли уже от расчетов в долларах, перейдя на национальные валюты. Но чего пока не происходит в мире - не создается альтернативных, все-таки мультивалютных каких-то организаций или группы стран, которые перешли бы внутри себя к некой системе расчетов… я не очень верю, что мы сможем быстро создать какую-то единую валюту, потому что для единой валюты, если взять опыт Европейского союза, они шли там 30 лет, если не больше", - сказал он во время просветительского марафона "Знание. Первые". Костин добавил, что для создания единой валюты требуется определенное единство или близость экономических политик - "это совершенно уже другой уровень интеграции". Также он отметил, что для того, чтобы провести дедолларизацию, необходимо создавать альтернативную инфраструктуру. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал странам объединения торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны БРИКС пока не принималось В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС рассматривают возможность создания единой цифровой платежной системы. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", российский лидер отметил важность вопроса в связи с ростом числа экономических партнеров, которым необходимы безопасные и современные средства для проведения экономических транзакций.
https://1prime.ru/20250926/ekonomika-862851018.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae9cd91e8e2a7902bb408ef045293a6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, андрей костин, дональд трамп, владимир путин, втб
Экономика, Финансы, Банки, США, Андрей Костин, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВТБ
22:13 26.09.2025
 
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире

Глава ВТБ Костин заявил о тренде на дедолларизацию в мире

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин отметил тренд на дедолларизацию в мире, но при этом заявил, что не верит в реализацию проектов единой валюты различными группами стран в ближайшее время, отметив, что для этого требуется "совершенно другой уровень" интеграции экономик.
"Мы ушли уже от расчетов в долларах, перейдя на национальные валюты. Но чего пока не происходит в мире - не создается альтернативных, все-таки мультивалютных каких-то организаций или группы стран, которые перешли бы внутри себя к некой системе расчетов… я не очень верю, что мы сможем быстро создать какую-то единую валюту, потому что для единой валюты, если взять опыт Европейского союза, они шли там 30 лет, если не больше", - сказал он во время просветительского марафона "Знание. Первые".
Костин добавил, что для создания единой валюты требуется определенное единство или близость экономических политик - "это совершенно уже другой уровень интеграции".
Также он отметил, что для того, чтобы провести дедолларизацию, необходимо создавать альтернативную инфраструктуру.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал странам объединения торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны БРИКС пока не принималось
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС рассматривают возможность создания единой цифровой платежной системы. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", российский лидер отметил важность вопроса в связи с ростом числа экономических партнеров, которым необходимы безопасные и современные средства для проведения экономических транзакций.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Костин назвал три причины устойчивости российской экономики
19:51
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШААндрей КостинДональд ТрампВладимир ПутинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала