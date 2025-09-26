Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кронштадт" строит испытательный комплекс для разработки шельфа - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/kronshtadt-862792201.html
"Кронштадт" строит испытательный комплекс для разработки шельфа
"Кронштадт" строит испытательный комплекс для разработки шельфа - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Кронштадт" строит испытательный комплекс для разработки шельфа
Инжиниринговый центр "Кронштадт" строит испытательный комплекс, где будет тестировать оборудование для разработки российского шельфа, сообщил директор по... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T03:34+0300
2025-09-26T03:34+0300
технологии
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862792201.jpg?1758846886
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Инжиниринговый центр "Кронштадт" строит испытательный комплекс, где будет тестировать оборудование для разработки российского шельфа, сообщил директор по развитию компании Андрей Резников на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина". "Сегодня ведется активное строительство испытательного комплекса на нашей площадке", - сказал он. Резников пояснил, что комплекс представляет из себя бассейн 15 на 15 метров глубиной 12 метров. Он будет использоваться для испытания всего оборудования, которое так или иначе работает на российском шельфе. "Мы готовы при возникновении каких-то определенных потребностей корректировать объем испытательных структур, то есть наша задача - построить универсальный испытательный комплекс для реализации 99% задач по испытанию оборудования для шельфа", - добавил он. Инжиниринговый центр "Кронштадт" производит детали и оборудование для ТЭК и смежных отраслей. Также осуществляет ремонт и сервис нефтегазового оборудования, в том числе газовых турбин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии
Технологии, Экономика
03:34 26.09.2025
 
"Кронштадт" строит испытательный комплекс для разработки шельфа

Инжиниринговый центр «Кронштадт» строит испытательный комплекс на Сахалине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Инжиниринговый центр "Кронштадт" строит испытательный комплекс, где будет тестировать оборудование для разработки российского шельфа, сообщил директор по развитию компании Андрей Резников на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина".
"Сегодня ведется активное строительство испытательного комплекса на нашей площадке", - сказал он.
Резников пояснил, что комплекс представляет из себя бассейн 15 на 15 метров глубиной 12 метров. Он будет использоваться для испытания всего оборудования, которое так или иначе работает на российском шельфе.
"Мы готовы при возникновении каких-то определенных потребностей корректировать объем испытательных структур, то есть наша задача - построить универсальный испытательный комплекс для реализации 99% задач по испытанию оборудования для шельфа", - добавил он.
Инжиниринговый центр "Кронштадт" производит детали и оборудование для ТЭК и смежных отраслей. Также осуществляет ремонт и сервис нефтегазового оборудования, в том числе газовых турбин.
 
ЭкономикаТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала