"Кронштадт" строит испытательный комплекс для разработки шельфа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Инжиниринговый центр "Кронштадт" строит испытательный комплекс, где будет тестировать оборудование для разработки российского шельфа, сообщил директор по развитию компании Андрей Резников на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина". "Сегодня ведется активное строительство испытательного комплекса на нашей площадке", - сказал он. Резников пояснил, что комплекс представляет из себя бассейн 15 на 15 метров глубиной 12 метров. Он будет использоваться для испытания всего оборудования, которое так или иначе работает на российском шельфе. "Мы готовы при возникновении каких-то определенных потребностей корректировать объем испытательных структур, то есть наша задача - построить универсальный испытательный комплекс для реализации 99% задач по испытанию оборудования для шельфа", - добавил он. Инжиниринговый центр "Кронштадт" производит детали и оборудование для ТЭК и смежных отраслей. Также осуществляет ремонт и сервис нефтегазового оборудования, в том числе газовых турбин.

