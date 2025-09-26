https://1prime.ru/20250926/kurs--862803687.html

Юань открыл торги пятницы снижением

Юань открыл торги пятницы снижением - 26.09.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги пятницы снижением

Рубль в начале торгов пятницы растет к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:21+0300

2025-09-26T10:21+0300

2025-09-26T10:21+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы растет к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,69 рубля.

https://1prime.ru/20250925/kurs-862781121.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок