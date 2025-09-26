https://1prime.ru/20250926/kurs--862809414.html

Курс рубля растет к юаню в первые часы торгов пятницы

Курс рубля растет к юаню в первые часы торгов пятницы - 26.09.2025, ПРАЙМ

Курс рубля растет к юаню в первые часы торгов пятницы

Курс рубля демонстрирует рост к юаню в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T11:27+0300

2025-09-26T11:27+0300

2025-09-26T11:27+0300

экономика

рынок

алексей антонов

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d8cbf46a7a682bd05bd9d01e937e9a3f.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует рост к юаню в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,68 рубля. "Пара "юань-рубль" продолжает торговаться в боковике", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению", - в свою очередь комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При отсутствии ухудшения ожиданий по поводу международной политики, поддержку рублю окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров - в результате, пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе, добавляет он. В результате юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного коридора, считает он. Пока курс нацвалюты временно поддерживает окончание месяца, обычно сопровождаемое увеличением продаж долларов и юаней экспортерами для расчетов с бюджетом по налогам, фундаментально же рубль получил поддержку от ожиданий более медленного смягчения монетарной политики Центробанком, но все-таки девальвация рубля неизбежна, считает Антонов. "В дальнейшем рубль, после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября), на наш взгляд, перейдет к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - заключает Зварич.

https://1prime.ru/20250926/kurs--862803687.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, алексей антонов, богдан зварич, псб