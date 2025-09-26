Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.09.2025

Курс рубля растет к юаню в первые часы торгов пятницы
Курс рубля растет к юаню в первые часы торгов пятницы
2025-09-26T11:27+0300
2025-09-26T11:27+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует рост к юаню в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,68 рубля. "Пара "юань-рубль" продолжает торговаться в боковике", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению", - в свою очередь комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При отсутствии ухудшения ожиданий по поводу международной политики, поддержку рублю окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров - в результате, пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе, добавляет он. В результате юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного коридора, считает он. Пока курс нацвалюты временно поддерживает окончание месяца, обычно сопровождаемое увеличением продаж долларов и юаней экспортерами для расчетов с бюджетом по налогам, фундаментально же рубль получил поддержку от ожиданий более медленного смягчения монетарной политики Центробанком, но все-таки девальвация рубля неизбежна, считает Антонов. "В дальнейшем рубль, после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября), на наш взгляд, перейдет к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - заключает Зварич.
11:27 26.09.2025
 
Курс рубля растет к юаню в первые часы торгов пятницы

Курс юаня снижается до 11,68 рубля

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует рост к юаню в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,68 рубля.
"Пара "юань-рубль" продолжает торговаться в боковике", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению", - в свою очередь комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
При отсутствии ухудшения ожиданий по поводу международной политики, поддержку рублю окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров - в результате, пара "юань-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе, добавляет он.
В результате юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного коридора, считает он.
Пока курс нацвалюты временно поддерживает окончание месяца, обычно сопровождаемое увеличением продаж долларов и юаней экспортерами для расчетов с бюджетом по налогам, фундаментально же рубль получил поддержку от ожиданий более медленного смягчения монетарной политики Центробанком, но все-таки девальвация рубля неизбежна, считает Антонов.
"В дальнейшем рубль, после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября), на наш взгляд, перейдет к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - заключает Зварич.
