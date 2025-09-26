https://1prime.ru/20250926/kurs--862846232.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу
экономика
рынок
торги
рф
сша
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю снижается в пятницу, закрепляясь в районе 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.40 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 11,65 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,65-11,70 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,186 против 7,135 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,14 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ Юань на Мосбирже в пятницу преимущественно снижается по отношению к российской валюте, закрепляясь около уровня 11,65 рубля. Сказывается "налоговый" фактор. "Пик налоговых платежей сентября приходится на 29 сентября, и, чтобы для этих целей к понедельнику получить рубли, нужно продать валюту в режиме TOM (на завтра) уже сегодня", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", говоря о поддержке курсу рубля в пятницу. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.39 мск повышалась на 1,4%, до 70,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Снижение ключевой ставки ЦБ РФ - как произошедшее, так и ожидаемое - продолжит поддерживать постепенное ослабление рубля в среднесрочной перспективе, считает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "К концу 2025 года курс доллара может вырасти до 90 рублей, к концу 2026-го – до 101 рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 рублей, юаня – 11,5-12,1 рубля", - оценивает она. Исчезновение дополнительного предложения валюты от экспортеров в налоговый период способно спровоцировать устойчивое снижение курса рубля, считает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В результате уже на следующей неделе юань может проверить на прочность ближайшее сопротивление росту в виде круглого уровня 11,8 рубля", - добавляет он.
рф
сша
