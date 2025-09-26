Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/kurs--862846232.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу - 26.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу
Курс китайской валюты к рублю снижается в пятницу, закрепляясь в районе 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:55+0300
2025-09-26T17:55+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю снижается в пятницу, закрепляясь в районе 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.40 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 11,65 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,65-11,70 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,186 против 7,135 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,14 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ Юань на Мосбирже в пятницу преимущественно снижается по отношению к российской валюте, закрепляясь около уровня 11,65 рубля. Сказывается "налоговый" фактор. "Пик налоговых платежей сентября приходится на 29 сентября, и, чтобы для этих целей к понедельнику получить рубли, нужно продать валюту в режиме TOM (на завтра) уже сегодня", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", говоря о поддержке курсу рубля в пятницу. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепилась в положительной области. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.39 мск повышалась на 1,4%, до 70,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Снижение ключевой ставки ЦБ РФ - как произошедшее, так и ожидаемое - продолжит поддерживать постепенное ослабление рубля в среднесрочной перспективе, считает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "К концу 2025 года курс доллара может вырасти до 90 рублей, к концу 2026-го – до 101 рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 рублей, юаня – 11,5-12,1 рубля", - оценивает она. Исчезновение дополнительного предложения валюты от экспортеров в налоговый период способно спровоцировать устойчивое снижение курса рубля, считает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В результате уже на следующей неделе юань может проверить на прочность ближайшее сопротивление росту в виде круглого уровня 11,8 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250926/kurs-862844749.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
17:55 26.09.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в пятницу

Курс юаня на Мосбирже снижается до 11,65 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю снижается в пятницу, закрепляясь в районе 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.40 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 11,65 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,65-11,70 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,186 против 7,135 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,14 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ
Юань на Мосбирже в пятницу преимущественно снижается по отношению к российской валюте, закрепляясь около уровня 11,65 рубля. Сказывается "налоговый" фактор.
"Пик налоговых платежей сентября приходится на 29 сентября, и, чтобы для этих целей к понедельнику получить рубли, нужно продать валюту в режиме TOM (на завтра) уже сегодня", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", говоря о поддержке курсу рубля в пятницу.
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,12% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепилась в положительной области.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.39 мск повышалась на 1,4%, до 70,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 98,3 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ - как произошедшее, так и ожидаемое - продолжит поддерживать постепенное ослабление рубля в среднесрочной перспективе, считает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая".
"К концу 2025 года курс доллара может вырасти до 90 рублей, к концу 2026-го – до 101 рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82-86 рублей, юаня – 11,5-12,1 рубля", - оценивает она.
Исчезновение дополнительного предложения валюты от экспортеров в налоговый период способно спровоцировать устойчивое снижение курса рубля, считает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "В результате уже на следующей неделе юань может проверить на прочность ближайшее сопротивление росту в виде круглого уровня 11,8 рубля", - добавляет он.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 сентября
17:42
 
ЭкономикаРынокТоргиРФСШАДмитрий БабинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала