Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 сентября

26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 сентября
Официальный курс юаня на субботу - 11,68 руб, доллара - 83,61 руб, евро - 97,68 руб
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, уменьшился на 3,13 копейки - до 11,6751 рубля, доллара - увеличился на 0,49 копейки, до 83,6118 рубля, евро - снизился на 47,19 копейки, до 97,6823 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
