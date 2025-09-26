Курс юаня к рублю упал в пятницу

https://1prime.ru/20250926/kurs-862854715.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю снизился почти на 1% в пятницу - в район уровня 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,6 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,59-11,70 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,45 рубля. За неделю юань упал на 10 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,59-11,79 рубля. Рубль на подъеме перед выходными Юань на Мосбирже в пятницу преимущественно снижался по отношению к российской валюте, курс опускался в направлении уровня 11,6 рубля. "Курс рубля в пятницу, как и в целом на уходящей неделе, сохранял стабильность в условиях налогового периода, когда экспортеры наращивают конвертацию валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.55 мск росла на 0,8%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта. Прогнозы Укрепление рубля в пятницу не является устойчивой тенденцией, а представляет собой временную коррекцию курса, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Текущую ситуацию осложняет сохраняющаяся геополитическая напряженность и возможное увеличение скидки на российскую нефть, что является следствием введения новых санкций. Параллельно с этим, восстановление импортных операций стимулирует рост спроса на иностранную валюту. Дополнительное давление на курс оказывает увеличение недельного показателя инфляции, с 8,1% до 8,12%", - добавляет она, говоря о перспективах динамики курса. На будущей неделе баланс сил качнется не в пользу российской валюты, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Налоговый период останется позади, а с ним – локальная поддержка рублю, поясняет он. "Тем более геополитика остается стабильно напряженной. Санкционные эффекты и относительно низкий уровень цен на нефть ограничивают приток валютной выручки и предложение иностранных денег на внутреннем рынке. Между тем спрос на иностранную валюту увеличивается в свете восстановления импорта. Общее давление на рубль оказывает эффект от снижения ДКП. Правда, в случае реализации налоговых предложений Минфина секвестр ключевой может замедлиться и встать на паузу, что улучшит среднесрочный прогноз для рубля", - говорит Шепелев.

