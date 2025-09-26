https://1prime.ru/20250926/lavrov-862855929.html
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами, сообщили в МИД России. Ранее сообщалось, что Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях ГА ООН. "Состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспектам взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
