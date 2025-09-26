Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/lavrov-862855929.html
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T21:55+0300
2025-09-26T21:55+0300
политика
россия
латинская америка
сергей лавров
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами, сообщили в МИД России. Ранее сообщалось, что Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях ГА ООН. "Состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспектам взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
https://1prime.ru/20250925/lavrov-862780957.html
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, латинская америка, сергей лавров, оон, мид рф
Политика, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ
21:55 26.09.2025
 
Лавров провел встречу с премьером Сент-Винсента и Гренадин

Лавров обсудил с премьером Сент-Винсента и Гренадин Гонсалвесом перспективы сотрудничества

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами, сообщили в МИД России.
Ранее сообщалось, что Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях ГА ООН.
"Состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспектам взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики
Вчера, 19:56
 
ПолитикаРОССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАСергей ЛавровООНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала