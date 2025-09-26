Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/likhachev-862819852.html
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС
Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:46+0300
2025-09-26T13:46+0300
энергетика
промышленность
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "При этом возможен и должен быть к исполнению принят и второй путь, когда мы создаём распределённую. По миру, распределённую по странам систему замкнутого топливного цикла, например, вовлекая белорусскую станцию в Островце в наши программы по переработке топлива", - сказал Лихачев на пленарной сессии "Все начинается с атома" глобального атомного форума "Мировая атомная неделя".
https://1prime.ru/20250926/rossiya--862815311.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, алексей лихачев, росатом
Энергетика, Промышленность, Алексей Лихачев, Росатом
13:46 26.09.2025
 
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС

Белорусская АЭС может войти в работу по замкнутому ядерному топливному циклу

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Белорусская АЭС может войти в комплекс работ "Росатома" по замкнутому ядерному топливному циклу, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"При этом возможен и должен быть к исполнению принят и второй путь, когда мы создаём распределённую. По миру, распределённую по странам систему замкнутого топливного цикла, например, вовлекая белорусскую станцию в Островце в наши программы по переработке топлива", - сказал Лихачев на пленарной сессии "Все начинается с атома" глобального атомного форума "Мировая атомная неделя".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия и Белоруссия работают над возведением АЭС в третьих странах
12:51
 
ЭнергетикаПромышленностьАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала