https://1prime.ru/20250926/likhachev-862843122.html
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ остается под контролем, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:23+0300
2025-09-26T17:23+0300
2025-09-26T17:23+0300
энергетика
россия
москва
алексей лихачев
запорожская аэс
всу
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ остается под контролем, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "На Запорожской атомной электростанции все под контролем", - сказал Лихачев журналистам на Мировой атомной неделе в Москве.
https://1prime.ru/20250926/grossi--862827081.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_2d045df3b61a6499f26c0936fcee675e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, алексей лихачев, запорожская аэс, всу, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС
Лихачев: ситуация на Запорожской АЭС остается под контролем