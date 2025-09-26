https://1prime.ru/20250926/lukashenko--862815478.html
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:47+0300
2025-09-26T12:47+0300
2025-09-26T12:47+0300
энергетика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_80e8ddeb88fd3e693c788dd725c7271d.jpg
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта. По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко.
https://1prime.ru/20250926/putin-862813611.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_a6cb2987bcf683bc08a8f88839bc90c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии
Лукашенко допустил строительство АЭС на востоке Белоруссии
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта.
По его данным, данное заявление Лукашенко
сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
"Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко.
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле