Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии

Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии

МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта. По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко.

