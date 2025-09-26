Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии - 26.09.2025
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии
2025-09-26T12:47+0300
2025-09-26T12:47+0300
энергетика
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта. По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко.
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:47 26.09.2025
 
Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке Белоруссии

Лукашенко допустил строительство АЭС на востоке Белоруссии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе, если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией новых регионов России, передает белорусское госагентство Белта.
По его данным, данное заявление Лукашенко сделал в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - приводит агентство слова Лукашенко.
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Энергетика БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала