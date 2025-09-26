https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862789943.html
Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве
2025-09-26T00:19+0300
2025-09-26T00:19+0300
2025-09-26T00:19+0300
МИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в пятницу проведут переговоры в Москве, в повестке среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.
О том, что в повестке будет вопрос строительства АЭС, Лукашенко сообщил, выступая в четверг вечером на Глобальном атомном форуме - центральном событии "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России.
"Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь", - сообщил Лукашенко.
Ранее во время визита в Китай Лукашенко заявил, что в Белоруссии планируют построить вторую атомную станцию и обязательно ее построят.
Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт была построена при содействии России в Островце Гродненской области. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а полностью станция введена в эксплуатацию в 2023 году.
АЭС обеспечивает примерно 40% потребностей страны в электроэнергии, и власти намерены развивать атомную электроэнергетику.
Сейчас на завершающей стадии находится подготовка обоснования целесообразности строительства второй атомной электростанции в Белоруссии или третьего блока на уже построенной АЭС.
