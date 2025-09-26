https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862789943.html

Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве

Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве - 26.09.2025, ПРАЙМ

Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в пятницу проведут переговоры в Москве, в повестке среди прочих вопросов будет и... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T00:19+0300

2025-09-26T00:19+0300

2025-09-26T00:19+0300

энергетика

россия

экономика

белоруссия

москва

китай

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862789943.jpg?1758835141

МИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в пятницу проведут переговоры в Москве, в повестке среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. О том, что в повестке будет вопрос строительства АЭС, Лукашенко сообщил, выступая в четверг вечером на Глобальном атомном форуме - центральном событии "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России. "Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь", - сообщил Лукашенко. Ранее во время визита в Китай Лукашенко заявил, что в Белоруссии планируют построить вторую атомную станцию и обязательно ее построят. Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт была построена при содействии России в Островце Гродненской области. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а полностью станция введена в эксплуатацию в 2023 году. АЭС обеспечивает примерно 40% потребностей страны в электроэнергии, и власти намерены развивать атомную электроэнергетику. Сейчас на завершающей стадии находится подготовка обоснования целесообразности строительства второй атомной электростанции в Белоруссии или третьего блока на уже построенной АЭС.

белоруссия

москва

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, москва, китай, александр лукашенко, владимир путин