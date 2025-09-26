https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862818325.html
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко - 26.09.2025, ПРАЙМ
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:23+0300
2025-09-26T13:23+0300
2025-09-26T13:23+0300
энергетика
газ
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе". Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании "Газпром", которая осуществляет поставки газа в республику. "Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.
https://1prime.ru/20250926/putin-862816831.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Газпром
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко
Лукашенко пообещал закупать у "Газпрома" те же объемы газа, что и до строительства АЭС
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".
Путин и Лукашенко
проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии
стала конкурентом для компании "Газпром
", которая осуществляет поставки газа в республику.
"Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.
Путин рассказал об инвестициях России в Белоруссию