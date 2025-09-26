Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко - 26.09.2025
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко
2025-09-26T13:23+0300
2025-09-26T13:23+0300
энергетика
газ
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
газпром
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе". Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании "Газпром", которая осуществляет поставки газа в республику. "Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.
белоруссия
минск
13:23 26.09.2025
 
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".
Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании "Газпром", которая осуществляет поставки газа в республику.
"Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.
Путин рассказал об инвестициях России в Белоруссию
