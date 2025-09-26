Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко призвал Зеленского успокоиться - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862847338.html
Лукашенко призвал Зеленского успокоиться
Лукашенко призвал Зеленского успокоиться - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко призвал Зеленского успокоиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:20+0300
2025-09-26T18:18+0300
политика
технологии
общество
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_85efef60c4a46cf4f7aa251ffa9921d2.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться. "Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://1prime.ru/20250926/siyyarto--862845910.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_91464e57e90ca65504462e3430eb509e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский
Политика, Технологии, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
18:20 26.09.2025
 
Лукашенко призвал Зеленского успокоиться

Лукашенко: Зеленскому надо успокоиться

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться.
"Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Сийярто обвинил Зеленского в "хунгарофобии"
17:59
 
ПолитикаТехнологииОбществоБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала