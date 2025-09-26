https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862847338.html
Лукашенко призвал Зеленского успокоиться
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться. "Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
