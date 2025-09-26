Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу - 26.09.2025
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу - 26.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет, передает госагентство Белта. "Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам", - говорится в сообщении.Лукашенко рассказал, что на прошедших в пятницу в Москве переговорах с президентом России обсуждал и международную обстановку, и региональную ситуацию, включая Украину."И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - сказал глава государства.Он отметил, что также стороны говорили об общем союзном рынке, в том числе о его защите, какие меры можно принимать, чтобы дать возможность эффективно работать белорусским и российским товаропроизводителям."Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Лукашенко.
газ, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
18:27 26.09.2025 (обновлено: 18:57 26.09.2025)
 
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу

Лукашенко и Путин договорились о поставках газа на пять лет

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет, передает госагентство Белта.
"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам", - говорится в сообщении.
Лукашенко рассказал, что на прошедших в пятницу в Москве переговорах с президентом России обсуждал и международную обстановку, и региональную ситуацию, включая Украину.
"И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - сказал глава государства.
Он отметил, что также стороны говорили об общем союзном рынке, в том числе о его защите, какие меры можно принимать, чтобы дать возможность эффективно работать белорусским и российским товаропроизводителям.
"Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Лукашенко.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Белоруссия продолжит покупать газ у "Газпрома", заявил Лукашенко
13:23
 
ЭнергетикаГазРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
