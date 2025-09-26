https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862847850.html
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу
2025-09-26T18:27+0300
2025-09-26T18:27+0300
2025-09-26T18:57+0300
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет, передает госагентство Белта. "Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам", - говорится в сообщении.Лукашенко рассказал, что на прошедших в пятницу в Москве переговорах с президентом России обсуждал и международную обстановку, и региональную ситуацию, включая Украину."И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - сказал глава государства.Он отметил, что также стороны говорили об общем союзном рынке, в том числе о его защите, какие меры можно принимать, чтобы дать возможность эффективно работать белорусским и российским товаропроизводителям."Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Лукашенко.
