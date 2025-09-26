https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862848323.html
Белоруссия может построить еще один энергоблок, сообщил Лукашенко
2025-09-26T18:55+0300
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика на сэкономленные от кредита на БелАЭС средства может построить еще один блок. "Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить", - приводит слова президента агентство Белта.
