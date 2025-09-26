Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия может построить еще один энергоблок, сообщил Лукашенко - 26.09.2025
Белоруссия может построить еще один энергоблок, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика на сэкономленные от кредита на БелАЭС средства может построить еще один блок. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:55+0300
2025-09-26T18:55+0300
энергетика
финансы
белоруссия
александр лукашенко
белаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика на сэкономленные от кредита на БелАЭС средства может построить еще один блок. "Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить", - приводит слова президента агентство Белта.
белоруссия
финансы, белоруссия, александр лукашенко, белаэс
Энергетика, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, БелАЭС
18:55 26.09.2025
 
Белоруссия может построить еще один энергоблок, сообщил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия может построить энергоблок на сэкономленные от кредита деньги

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика на сэкономленные от кредита на БелАЭС средства может построить еще один блок.
"Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить", - приводит слова президента агентство Белта.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Лукашенко сообщил, что Москва и Минск вышли на договоренности по газу
18:27
 
Энергетика Финансы БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко БелАЭС
 
 
