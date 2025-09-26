https://1prime.ru/20250926/lukashenko-862854947.html
Белоруссия будет строить новые АЭС, сообщил Лукашенко
Белоруссия будет строить новые АЭС, сообщил Лукашенко - 26.09.2025
Белоруссия будет строить новые АЭС, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T21:17+0300
2025-09-26T21:17+0300
2025-09-26T21:17+0300
МИНСК, 26 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет строить новые атомные энергомощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств", но пока не определилась окончательно с местом строительства. "Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии - ред.). Или на востоке (страны - ред.) разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Он рассказал, что президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран. "Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Лукашенко.
