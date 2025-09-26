В МАГАТЭ рассказали о создании в России "круговорота" ядерного топлива

https://1prime.ru/20250926/magate--862817677.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Революционные разработки российских специалистов позволят организовать "круговорот" ядерного "горючего" для атомной энергетики, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. "Это реально замкнутый топливный цикл, поскольку в обычных реакторах, "тепловых" реакторах, мы уран-238 фактически не используем. А здесь у нас уран-238 превращается в плутоний-239 и нарабатывается в "быстрых" реакторах плутония больше, чем сжигается. То есть мы можем использовать его опять и опять, в "быстрых" реакторах как топливо", - пояснил Чудаков. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.

