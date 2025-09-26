Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МАГАТЭ рассказали о создании в России "круговорота" ядерного топлива - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/magate--862817677.html
В МАГАТЭ рассказали о создании в России "круговорота" ядерного топлива
В МАГАТЭ рассказали о создании в России "круговорота" ядерного топлива - 26.09.2025, ПРАЙМ
В МАГАТЭ рассказали о создании в России "круговорота" ядерного топлива
Революционные разработки российских специалистов позволят организовать "круговорот" ядерного "горючего" для атомной энергетики, заявил РИА Новости заместитель... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:12+0300
2025-09-26T13:12+0300
энергетика
технологии
москва
рф
брест
владимир путин
магатэ
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862810910_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_15ca708c941d26514243a50fdf3b2cd4.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Революционные разработки российских специалистов позволят организовать "круговорот" ядерного "горючего" для атомной энергетики, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. "Это реально замкнутый топливный цикл, поскольку в обычных реакторах, "тепловых" реакторах, мы уран-238 фактически не используем. А здесь у нас уран-238 превращается в плутоний-239 и нарабатывается в "быстрых" реакторах плутония больше, чем сжигается. То есть мы можем использовать его опять и опять, в "быстрых" реакторах как топливо", - пояснил Чудаков. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
https://1prime.ru/20250926/rosatom-862817253.html
москва
рф
брест
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862810910_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_0a57495f34c2e0f75a339b123c08619a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва, рф, брест, владимир путин, магатэ, росатом
Энергетика, Технологии, МОСКВА, РФ, БРЕСТ, Владимир Путин, МАГАТЭ, Росатом
13:12 26.09.2025
 
В МАГАТЭ рассказали о создании в России "круговорота" ядерного топлива

Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель Генерального директора МАГАТЭ – директор департамента ядерной энергии Михаил Чудаков
Заместитель Генерального директора МАГАТЭ – директор департамента ядерной энергии Михаил Чудаков - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Заместитель Генерального директора МАГАТЭ – директор департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Революционные разработки российских специалистов позволят организовать "круговорот" ядерного "горючего" для атомной энергетики, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
"Это реально замкнутый топливный цикл, поскольку в обычных реакторах, "тепловых" реакторах, мы уран-238 фактически не используем. А здесь у нас уран-238 превращается в плутоний-239 и нарабатывается в "быстрых" реакторах плутония больше, чем сжигается. То есть мы можем использовать его опять и опять, в "быстрых" реакторах как топливо", - пояснил Чудаков.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
13:07
 
ЭнергетикаТехнологииМОСКВАРФБРЕСТВладимир ПутинМАГАТЭРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала