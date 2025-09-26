https://1prime.ru/20250926/magate-862811477.html
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ - 26.09.2025, ПРАЙМ
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ
Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:46+0300
2025-09-26T11:46+0300
2025-09-26T11:46+0300
энергетика
магатэ
росэнергоатом
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков. Накануне "Росэнергоатом" сообщил о подавлении БПЛА ВСУ на территории площадки сооружения Курской АЭС-2. Станция работает в штатном режиме, пострадавших нет. "Атомные станции всем хороши, но они не защищены от войны. Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами", - сказал он.
https://1prime.ru/20250925/putin-862789042.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, росэнергоатом, всу
Энергетика, МАГАТЭ, Росэнергоатом, ВСУ
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ
МАГАТЭ: атомные электростанции не защищены от войны
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков.
Накануне "Росэнергоатом
" сообщил о подавлении БПЛА ВСУ
на территории площадки сооружения Курской АЭС-2. Станция работает в штатном режиме, пострадавших нет.
"Атомные станции всем хороши, но они не защищены от войны. Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами", - сказал он.
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ