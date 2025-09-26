https://1prime.ru/20250926/magate-862811477.html

АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков. Накануне "Росэнергоатом" сообщил о подавлении БПЛА ВСУ на территории площадки сооружения Курской АЭС-2. Станция работает в штатном режиме, пострадавших нет. "Атомные станции всем хороши, но они не защищены от войны. Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами", - сказал он.

