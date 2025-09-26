Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/magate-862811477.html
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ - 26.09.2025, ПРАЙМ
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ
Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:46+0300
2025-09-26T11:46+0300
энергетика
магатэ
росэнергоатом
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков. Накануне "Росэнергоатом" сообщил о подавлении БПЛА ВСУ на территории площадки сооружения Курской АЭС-2. Станция работает в штатном режиме, пострадавших нет. "Атомные станции всем хороши, но они не защищены от войны. Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами", - сказал он.
https://1prime.ru/20250925/putin-862789042.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магатэ, росэнергоатом, всу
Энергетика, МАГАТЭ, Росэнергоатом, ВСУ
11:46 26.09.2025
 
АЭС не должны подвергаться обстрелам, заявили в МАГАТЭ

МАГАТЭ: атомные электростанции не защищены от войны

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
МАГАТЭ. Архивное фото
© Фото : IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Атомные электростанции не защищены от войны, они не должна подвергаться обстрелам, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков.
Накануне "Росэнергоатом" сообщил о подавлении БПЛА ВСУ на территории площадки сооружения Курской АЭС-2. Станция работает в штатном режиме, пострадавших нет.
"Атомные станции всем хороши, но они не защищены от войны. Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами", - сказал он.
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
Вчера, 23:46
 
ЭнергетикаМАГАТЭРосэнергоатомВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала