Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/maslo-862804624.html
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию - 26.09.2025, ПРАЙМ
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию
Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:32+0300
2025-09-26T10:32+0300
экономика
бизнес
индия
украина
рф
агроэкспорт
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/11/843141164_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_bcfe6bd786f6e8140726e1e51859fda4.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Россия может укрепить свои позиции по экспорту подсолнечного масла на индийском рынке в сезоне 2025-2026... Это может произойти за счет смещения фокуса в работе украинских поставщиков с азиатского направления на европейское", - говорится в сообщении. По словам экспертов центра, страны Евросоюза в новом сельхозгоду испытывают трудности с предложением подсолнечника из-за низкого урожая прошлого сезона. В сезоне 2025-2026 года восстановление предложения не ожидается, что повышает зависимость стран ЕС от украинского экспорта масла. Поясняется, что в связи с этим может произойти переток украинского экспорта с индийского рынка на европейский. Также на перераспределение может повлиять низкий урожай подсолнечника 2025 года на Украине. "В текущих условиях у российского экспортера появляется дополнительный коридор возможностей для наращивания экспорта подсолнечного масла на индийский рынок, особенно в условиях ожидаемого высокого производства подсолнечника и продуктов его переработки в России в стартовавшем сезоне", - отмечают эксперты. По данным "Агроэкспорта", Индия - главный покупатель российского подсолнечного масла с долей в экспорте РФ в 31-32%. За последние 2 сельхозсезона на индийский рынок было отгружено 1,6-1,7 миллиона тонн российского подсолнечного масла.
https://1prime.ru/20250926/postavki--862803900.html
индия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/11/843141164_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_e1d478930941fea9097f85b84c7ce55c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, индия, украина, рф, агроэкспорт, ес
Экономика, Бизнес, ИНДИЯ, УКРАИНА, РФ, Агроэкспорт, ЕС
10:32 26.09.2025
 
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию

«Агроэкспорт»: Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла в Индии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Линия фасовки подсолнечного масла. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Россия может укрепить свои позиции по экспорту подсолнечного масла на индийском рынке в сезоне 2025-2026... Это может произойти за счет смещения фокуса в работе украинских поставщиков с азиатского направления на европейское", - говорится в сообщении.
По словам экспертов центра, страны Евросоюза в новом сельхозгоду испытывают трудности с предложением подсолнечника из-за низкого урожая прошлого сезона. В сезоне 2025-2026 года восстановление предложения не ожидается, что повышает зависимость стран ЕС от украинского экспорта масла.
Поясняется, что в связи с этим может произойти переток украинского экспорта с индийского рынка на европейский. Также на перераспределение может повлиять низкий урожай подсолнечника 2025 года на Украине.
"В текущих условиях у российского экспортера появляется дополнительный коридор возможностей для наращивания экспорта подсолнечного масла на индийский рынок, особенно в условиях ожидаемого высокого производства подсолнечника и продуктов его переработки в России в стартовавшем сезоне", - отмечают эксперты.
По данным "Агроэкспорта", Индия - главный покупатель российского подсолнечного масла с долей в экспорте РФ в 31-32%. За последние 2 сельхозсезона на индийский рынок было отгружено 1,6-1,7 миллиона тонн российского подсолнечного масла.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Эксперт рассказала об экспорте товаров повседневного спроса в Индию
10:22
 
ЭкономикаБизнесИНДИЯУКРАИНАРФАгроэкспортЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала