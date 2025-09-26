https://1prime.ru/20250926/maslo-862804624.html

В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию

В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию - 26.09.2025, ПРАЙМ

В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию

Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:32+0300

2025-09-26T10:32+0300

2025-09-26T10:32+0300

экономика

бизнес

индия

украина

рф

агроэкспорт

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84314/11/843141164_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_bcfe6bd786f6e8140726e1e51859fda4.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Россия может укрепить свои позиции по экспорту подсолнечного масла на индийском рынке в сезоне 2025-2026... Это может произойти за счет смещения фокуса в работе украинских поставщиков с азиатского направления на европейское", - говорится в сообщении. По словам экспертов центра, страны Евросоюза в новом сельхозгоду испытывают трудности с предложением подсолнечника из-за низкого урожая прошлого сезона. В сезоне 2025-2026 года восстановление предложения не ожидается, что повышает зависимость стран ЕС от украинского экспорта масла. Поясняется, что в связи с этим может произойти переток украинского экспорта с индийского рынка на европейский. Также на перераспределение может повлиять низкий урожай подсолнечника 2025 года на Украине. "В текущих условиях у российского экспортера появляется дополнительный коридор возможностей для наращивания экспорта подсолнечного масла на индийский рынок, особенно в условиях ожидаемого высокого производства подсолнечника и продуктов его переработки в России в стартовавшем сезоне", - отмечают эксперты. По данным "Агроэкспорта", Индия - главный покупатель российского подсолнечного масла с долей в экспорте РФ в 31-32%. За последние 2 сельхозсезона на индийский рынок было отгружено 1,6-1,7 миллиона тонн российского подсолнечного масла.

https://1prime.ru/20250926/postavki--862803900.html

индия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, индия, украина, рф, агроэкспорт, ес