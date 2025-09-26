https://1prime.ru/20250926/maslo-862804624.html
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Россия может укрепить свои позиции по экспорту подсолнечного масла на индийском рынке в сезоне 2025-2026... Это может произойти за счет смещения фокуса в работе украинских поставщиков с азиатского направления на европейское", - говорится в сообщении. По словам экспертов центра, страны Евросоюза в новом сельхозгоду испытывают трудности с предложением подсолнечника из-за низкого урожая прошлого сезона. В сезоне 2025-2026 года восстановление предложения не ожидается, что повышает зависимость стран ЕС от украинского экспорта масла. Поясняется, что в связи с этим может произойти переток украинского экспорта с индийского рынка на европейский. Также на перераспределение может повлиять низкий урожай подсолнечника 2025 года на Украине. "В текущих условиях у российского экспортера появляется дополнительный коридор возможностей для наращивания экспорта подсолнечного масла на индийский рынок, особенно в условиях ожидаемого высокого производства подсолнечника и продуктов его переработки в России в стартовавшем сезоне", - отмечают эксперты. По данным "Агроэкспорта", Индия - главный покупатель российского подсолнечного масла с долей в экспорте РФ в 31-32%. За последние 2 сельхозсезона на индийский рынок было отгружено 1,6-1,7 миллиона тонн российского подсолнечного масла.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия может укрепить позиции в экспорте подсолнечного масла на рынок Индии в сельхозсезоне 2025-2026 года за счет снижения доли поставок из Украины, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Россия может укрепить свои позиции по экспорту подсолнечного масла на индийском рынке в сезоне 2025-2026... Это может произойти за счет смещения фокуса в работе украинских поставщиков с азиатского направления на европейское", - говорится в сообщении.
По словам экспертов центра, страны Евросоюза
в новом сельхозгоду испытывают трудности с предложением подсолнечника из-за низкого урожая прошлого сезона. В сезоне 2025-2026 года восстановление предложения не ожидается, что повышает зависимость стран ЕС от украинского экспорта масла.
Поясняется, что в связи с этим может произойти переток украинского экспорта с индийского рынка на европейский. Также на перераспределение может повлиять низкий урожай подсолнечника 2025 года на Украине
.
"В текущих условиях у российского экспортера появляется дополнительный коридор возможностей для наращивания экспорта подсолнечного масла на индийский рынок, особенно в условиях ожидаемого высокого производства подсолнечника и продуктов его переработки в России в стартовавшем сезоне", - отмечают эксперты.
По данным "Агроэкспорта
", Индия
- главный покупатель российского подсолнечного масла с долей в экспорте РФ
в 31-32%. За последние 2 сельхозсезона на индийский рынок было отгружено 1,6-1,7 миллиона тонн российского подсолнечного масла.
