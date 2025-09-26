В МАГАТЭ рассказали об уникальном реакторе МБИР

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Уникальный, самый мощный в мире научный реактор МБИР, строящийся в России, даст возможность получать результаты, необходимые для замыкания ядерного топливного цикла и развития атомной энергетики будущего, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого ядерного топливного цикла планируется вести на базе Международного центра исследований в Ульяновской области, и Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, сказал Путин. "Речь идет о реакторе МБИР в Димитровграде, он будет обладать уникальным нейтронным спектром и уникальными возможностями. Этот исследовательский реактор позволяет испытывать новые конструкционные материалы, испытывать топливо", - отметил Чудаков. Другие реакторы тоже позволяют проводить подобные эксперименты, но у реактора МБИР будут гораздо большие возможности, пояснил замглавы МАГАТЭ. "Поэтому этот уникальный реактор... будет использован максимально, в том числе для новых реакторов типа реактора со свинцовым теплоносителем, "быстрого" реактора, который используется в проекте "Прорыв", - сказал Чудаков. Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР строится на площадке предприятия "Росатома" Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область). На уникальном российском научном реакторе будут работать ученые из более чем 15 стран. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Уникальный, самый мощный в мире научный реактор МБИР, строящийся в России, даст возможность получать результаты, необходимые для замыкания ядерного топливного цикла и развития атомной энергетики будущего, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого ядерного топливного цикла планируется вести на базе Международного центра исследований в Ульяновской области, и Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, сказал Путин.
"Речь идет о реакторе МБИР в Димитровграде, он будет обладать уникальным нейтронным спектром и уникальными возможностями. Этот исследовательский реактор позволяет испытывать новые конструкционные материалы, испытывать топливо", - отметил Чудаков.
Другие реакторы тоже позволяют проводить подобные эксперименты, но у реактора МБИР будут гораздо большие возможности, пояснил замглавы МАГАТЭ.
"Поэтому этот уникальный реактор... будет использован максимально, в том числе для новых реакторов типа реактора со свинцовым теплоносителем, "быстрого" реактора, который используется в проекте "Прорыв", - сказал Чудаков.
Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР строится на площадке предприятия "Росатома" Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область). На уникальном российском научном реакторе будут работать ученые из более чем 15 стран.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
