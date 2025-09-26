Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дорожает на опасениях относительно перебоев с поставками - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/med--862801708.html
Медь дорожает на опасениях относительно перебоев с поставками
Медь дорожает на опасениях относительно перебоев с поставками - 26.09.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на опасениях относительно перебоев с поставками
Стоимость меди увеличивается в пятницу утром на опасениях относительно перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:33+0300
2025-09-26T09:34+0300
экономика
рынок
торги
comex
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/76327/07/763270758_0:16:2969:1686_1920x0_80_0_0_0b1227954cd836bec84ea95b6b25015f.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром на опасениях относительно перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.25 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,68% - до 4,7905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,74% - до 10 259,5 доллара, алюминия - выросла на 0,26%, до 2 658,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,39%, до 2 926,5 доллара. "В этом году рынок меди продолжает испытывать трудности с вопросом поставок", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика по сырьевым товарам BMI, Fitch Solutions Company Ольги Савиной (Olga Savina). "Мы ожидаем, что продолжительные перебои с поставками еще больше усилят оптимистичный настрой относительно цен на медь до конца этого года и, вероятно, в 2026 году", - добавила аналитик.
https://1prime.ru/20250925/med-862753215.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76327/07/763270758_96:0:2763:2000_1920x0_80_0_0_520e6d03c17f2df29e3f03d353364870.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex, fitch ratings
Экономика, Рынок, Торги, Comex, Fitch Ratings
09:33 26.09.2025 (обновлено: 09:34 26.09.2025)
 
Медь дорожает на опасениях относительно перебоев с поставками

Цены на медь растут на опасениях относительно перебоев с поставками

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкНа складе готовой медной катанки
На складе готовой медной катанки - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
На складе готовой медной катанки. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром на опасениях относительно перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 9.25 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,68% - до 4,7905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,74% - до 10 259,5 доллара, алюминия - выросла на 0,26%, до 2 658,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,39%, до 2 926,5 доллара.
"В этом году рынок меди продолжает испытывать трудности с вопросом поставок", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика по сырьевым товарам BMI, Fitch Solutions Company Ольги Савиной (Olga Savina).
"Мы ожидаем, что продолжительные перебои с поставками еще больше усилят оптимистичный настрой относительно цен на медь до конца этого года и, вероятно, в 2026 году", - добавила аналитик.
Медь
Стоимость меди растет утром в четверг
Вчера, 08:52
 
ЭкономикаРынокТоргиComexFitch Ratings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала