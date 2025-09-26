https://1prime.ru/20250926/med--862801708.html

Медь дорожает на опасениях относительно перебоев с поставками

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром на опасениях относительно перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.25 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,68% - до 4,7905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,74% - до 10 259,5 доллара, алюминия - выросла на 0,26%, до 2 658,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,39%, до 2 926,5 доллара. "В этом году рынок меди продолжает испытывать трудности с вопросом поставок", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика по сырьевым товарам BMI, Fitch Solutions Company Ольги Савиной (Olga Savina). "Мы ожидаем, что продолжительные перебои с поставками еще больше усилят оптимистичный настрой относительно цен на медь до конца этого года и, вероятно, в 2026 году", - добавила аналитик.

