В Москве отреставрируют четыре станции метро - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Москве отреставрируют четыре станции метро
В Москве отреставрируют четыре станции метро - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Москве отреставрируют четыре станции метро
Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. "Выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению станции "Белорусская" Кольцевой линии", - говорится на странице одной из закупок. Аналогичные закупки касаются станций "Комсомольская" Сокольнической линии, "Новокузнецкая" и "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок по всем закупкам - 10 октября, за исключением закупки, касающейся станции "Белорусская". Там датой окончания указано 13 октября. Заказчиком по всем закупкам выступает ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина". Максимальная цена закупки по станции "Белорусская" составила более 1,11 миллиарда рублей, "Комсомольская" - 351,5 миллиона, "Новокузнецкая" - 1,03 миллиарда, "Динамо" - 1,73 миллиарда рублей.
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
23:48 26.09.2025
 
В Москве отреставрируют четыре станции метро

В Москве отреставрируют станции "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо"

Метро Москвы
Метро Москвы
Метро Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.
"Выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению станции "Белорусская" Кольцевой линии", - говорится на странице одной из закупок.
Аналогичные закупки касаются станций "Комсомольская" Сокольнической линии, "Новокузнецкая" и "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок по всем закупкам - 10 октября, за исключением закупки, касающейся станции "Белорусская". Там датой окончания указано 13 октября. Заказчиком по всем закупкам выступает ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина".
Максимальная цена закупки по станции "Белорусская" составила более 1,11 миллиарда рублей, "Комсомольская" - 351,5 миллиона, "Новокузнецкая" - 1,03 миллиарда, "Динамо" - 1,73 миллиарда рублей.
