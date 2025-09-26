https://1prime.ru/20250926/metro-862861334.html
В Москве отреставрируют четыре станции метро
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. "Выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению станции "Белорусская" Кольцевой линии", - говорится на странице одной из закупок. Аналогичные закупки касаются станций "Комсомольская" Сокольнической линии, "Новокузнецкая" и "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок по всем закупкам - 10 октября, за исключением закупки, касающейся станции "Белорусская". Там датой окончания указано 13 октября. Заказчиком по всем закупкам выступает ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина". Максимальная цена закупки по станции "Белорусская" составила более 1,11 миллиарда рублей, "Комсомольская" - 351,5 миллиона, "Новокузнецкая" - 1,03 миллиарда, "Динамо" - 1,73 миллиарда рублей.
В Москве отреставрируют станции "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо"
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.
"Выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению станции "Белорусская" Кольцевой линии", - говорится на странице одной из закупок.
Аналогичные закупки касаются станций "Комсомольская" Сокольнической линии, "Новокузнецкая" и "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Размещение осуществляет департамент города Москвы
по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок по всем закупкам - 10 октября, за исключением закупки, касающейся станции "Белорусская". Там датой окончания указано 13 октября. Заказчиком по всем закупкам выступает ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина".
Максимальная цена закупки по станции "Белорусская" составила более 1,11 миллиарда рублей, "Комсомольская" - 351,5 миллиона, "Новокузнецкая" - 1,03 миллиарда, "Динамо" - 1,73 миллиарда рублей.
