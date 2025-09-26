https://1prime.ru/20250926/metro-862861334.html

В Москве отреставрируют четыре станции метро

В Москве отреставрируют четыре станции метро - 26.09.2025, ПРАЙМ

В Москве отреставрируют четыре станции метро

Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать,... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T23:48+0300

2025-09-26T23:48+0300

2025-09-26T23:48+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75757/43/757574346_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_edaa19f8ed1ed158f67cbe6b6d1d8408.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Московские станции метро "Белорусская", "Комсомольская", "Новокузнецкая" и "Динамо", являющиеся объектами культурного наследия, планируется отреставрировать, соответствующая информация размещена на сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. "Выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению станции "Белорусская" Кольцевой линии", - говорится на странице одной из закупок. Аналогичные закупки касаются станций "Комсомольская" Сокольнической линии, "Новокузнецкая" и "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Размещение осуществляет департамент города Москвы по конкурентной политике, дата окончания подачи заявок по всем закупкам - 10 октября, за исключением закупки, касающейся станции "Белорусская". Там датой окончания указано 13 октября. Заказчиком по всем закупкам выступает ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина". Максимальная цена закупки по станции "Белорусская" составила более 1,11 миллиарда рублей, "Комсомольская" - 351,5 миллиона, "Новокузнецкая" - 1,03 миллиарда, "Динамо" - 1,73 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250926/moskva-862850498.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва