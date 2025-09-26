https://1prime.ru/20250926/mid-862834041.html

Усилия Британии по изоляции России получат жесткий отпор, заявили в МИД

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Любые усилия Лондона по дискредитации и изоляции России получат жесткий отпор со стороны Москвы, заявили в российском МИД. "Хотели бы вновь подчеркнуть, что любые усилия британской стороны в погоне за дискредитацией и "изоляцией" России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа", обусловленная сохранением деструктивной британской политики по эскалации напряженности в Европе и мире, будет продолжена", - заявили в МИД РФ.

