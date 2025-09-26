Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД объяснили, кто попал в стоп-лист граждан Великобритании - 26.09.2025
В МИД объяснили, кто попал в стоп-лист граждан Великобритании
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Лица, призывавшие к ограничениям против РФ, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении и фабрикации дезинформации о нашей стране, вошли в список добавленных в стоп-лист России граждан Великобритании, сообщил в пятницу МИД РФ. "В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:04 26.09.2025
 
В МИД объяснили, кто попал в стоп-лист граждан Великобритании

МИД: в стоп-лист попали лица, призывавшие к ограничениям против России

© РИА Новости
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Лица, призывавшие к ограничениям против РФ, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении и фабрикации дезинформации о нашей стране, вошли в список добавленных в стоп-лист России граждан Великобритании, сообщил в пятницу МИД РФ.
"В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Усилия Британии по изоляции России получат жесткий отпор, заявили в МИД
