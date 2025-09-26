https://1prime.ru/20250926/mid-862834342.html

В МИД объяснили, кто попал в стоп-лист граждан Великобритании

2025-09-26T16:04+0300

2025-09-26T16:04+0300

2025-09-26T16:04+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Лица, призывавшие к ограничениям против РФ, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении и фабрикации дезинформации о нашей стране, вошли в список добавленных в стоп-лист России граждан Великобритании, сообщил в пятницу МИД РФ. "В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране", - сказано в заявлении на сайте министерства.

2025

