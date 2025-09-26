Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск"

https://1prime.ru/20250926/miller-862847148.html
2025-09-26T18:14+0300
2025-09-26T18:14+0300
2025-09-26T18:14+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин в ходе встречи обсудили перспективы реализации газопровода "Сила Сибири 2", сообщается в Telegram-канале "Газпрома". "Алексей Миллер провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Томск" Владиславом Бородиным. На встрече речь шла о развитии газотранспортной системы в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, эксплуатацию которой обеспечивает "Газпром трансгаз Томск", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в частности, ведется строительство газопровода "Белогорск – Хабаровск". Кроме того, идет планомерное развитие газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", которые соединит "Белогорск – Хабаровск". Подчеркивается, что это позволит повысить надежность и гибкость поставок газа российским потребителям, создаст дополнительные возможности для газификации на востоке страны. "С учетом развития газотранспортных мощностей отмечена важность опережающей подготовки квалифицированного персонала для эксплуатационных подразделений "Газпром трансгаз Томск" и необходимых технических ресурсов. Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири – 2" для поставок газа в Китай через территорию Монголии", - добавляется в сообщении. Миллер 2 сентября сообщил, что "Газпром" и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток".
