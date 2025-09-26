Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск" - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/miller-862847148.html
Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск"
Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск" - 26.09.2025, ПРАЙМ
Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск"
Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин в ходе встречи обсудили перспективы реализации газопровода... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:14+0300
2025-09-26T18:14+0300
энергетика
газ
россия
китай
дальний восток
хабаровск
алексей миллер
газпром
сила сибири
cnpc
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин в ходе встречи обсудили перспективы реализации газопровода "Сила Сибири 2", сообщается в Telegram-канале "Газпрома". "Алексей Миллер провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Томск" Владиславом Бородиным. На встрече речь шла о развитии газотранспортной системы в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, эксплуатацию которой обеспечивает "Газпром трансгаз Томск", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в частности, ведется строительство газопровода "Белогорск – Хабаровск". Кроме того, идет планомерное развитие газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", которые соединит "Белогорск – Хабаровск". Подчеркивается, что это позволит повысить надежность и гибкость поставок газа российским потребителям, создаст дополнительные возможности для газификации на востоке страны. "С учетом развития газотранспортных мощностей отмечена важность опережающей подготовки квалифицированного персонала для эксплуатационных подразделений "Газпром трансгаз Томск" и необходимых технических ресурсов. Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири – 2" для поставок газа в Китай через территорию Монголии", - добавляется в сообщении. Миллер 2 сентября сообщил, что "Газпром" и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток".
https://1prime.ru/20250926/gazprom-862804429.html
китай
дальний восток
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_98:0:1670:1179_1920x0_80_0_0_b46beabafd780955561b19a4ff3f191a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, китай, дальний восток, хабаровск, алексей миллер, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, Хабаровск, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
18:14 26.09.2025
 
Глава "Газпрома" встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Томск"

Миллер и Бородин обсудили перспективы реализации газопровода «Сила Сибири — 2»

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин в ходе встречи обсудили перспективы реализации газопровода "Сила Сибири 2", сообщается в Telegram-канале "Газпрома".
"Алексей Миллер провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Томск" Владиславом Бородиным. На встрече речь шла о развитии газотранспортной системы в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, эксплуатацию которой обеспечивает "Газпром трансгаз Томск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, ведется строительство газопровода "Белогорск – Хабаровск". Кроме того, идет планомерное развитие газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", которые соединит "Белогорск – Хабаровск". Подчеркивается, что это позволит повысить надежность и гибкость поставок газа российским потребителям, создаст дополнительные возможности для газификации на востоке страны.
"С учетом развития газотранспортных мощностей отмечена важность опережающей подготовки квалифицированного персонала для эксплуатационных подразделений "Газпром трансгаз Томск" и необходимых технических ресурсов. Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири – 2" для поставок газа в Китай через территорию Монголии", - добавляется в сообщении.
Миллер 2 сентября сообщил, что "Газпром" и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток".
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ
10:30
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙДальний ВостокХабаровскАлексей МиллерГазпромСила СибириCNPCГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала