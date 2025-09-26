https://1prime.ru/20250926/minenergo--862820321.html

Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС

Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ

Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС

Минэнерго РФ будет продолжать проводить конкурсные отборы для строительства тепловой генерации, а не назначать компании вручную, заявил замминистра энергетики... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T13:48+0300

2025-09-26T13:48+0300

2025-09-26T13:48+0300

энергетика

россия

дальний восток

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862819306_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_86da8c4b8249fa57055a8b710eca721a.jpg

КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ будет продолжать проводить конкурсные отборы для строительства тепловой генерации, а не назначать компании вручную, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика – 2025". "Мы допускаем большую конкуренцию... Конкуренция однозначно будет, и мы будем двигаться исключительно через конкурс, а не через назначение", - ответил он на вопрос журналистов, планирует ли Минэнерго и дальше проводить конкурсные отборы для новой тепловой генерации или уходить в сторону назначения компаний для строительства. Ранее Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) сообщал, что конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов в ОЭС Востока не состоялся в связи с отсутствием заявок. В Минэнерго в свою очередь сообщали, что прежде всего рассматривают для назначения энергокомпании, уже работающие на Дальнем Востоке, для строительства там новой генерации электроэнергии. Такая же ситуация сложилась с конкурсным отбором на юге России летом прошлого года. В начале сентября Конюшенко также заявлял, что конкурсный отбор проектов строительства генерации в Сибири пройдет осенью, Минэнерго рассчитывает, что он состоится. Конюшенко добавил, что потенциально желающие участвовать в конкурсе есть, если же конкурс не состоится, Минэнерго назначит компании. Также, по словам Конюшенко, вопрос о назначении компаний на строительство генерации на Дальнем Востоке будет также решен этой осенью.

https://1prime.ru/20250926/likhachev-862819852.html

дальний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, рф