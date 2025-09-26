Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/minenergo--862820321.html
Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС
Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС
Минэнерго РФ будет продолжать проводить конкурсные отборы для строительства тепловой генерации, а не назначать компании вручную, заявил замминистра энергетики... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:48+0300
2025-09-26T13:48+0300
энергетика
россия
дальний восток
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862819306_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_86da8c4b8249fa57055a8b710eca721a.jpg
КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ будет продолжать проводить конкурсные отборы для строительства тепловой генерации, а не назначать компании вручную, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика – 2025". "Мы допускаем большую конкуренцию... Конкуренция однозначно будет, и мы будем двигаться исключительно через конкурс, а не через назначение", - ответил он на вопрос журналистов, планирует ли Минэнерго и дальше проводить конкурсные отборы для новой тепловой генерации или уходить в сторону назначения компаний для строительства. Ранее Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) сообщал, что конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов в ОЭС Востока не состоялся в связи с отсутствием заявок. В Минэнерго в свою очередь сообщали, что прежде всего рассматривают для назначения энергокомпании, уже работающие на Дальнем Востоке, для строительства там новой генерации электроэнергии. Такая же ситуация сложилась с конкурсным отбором на юге России летом прошлого года. В начале сентября Конюшенко также заявлял, что конкурсный отбор проектов строительства генерации в Сибири пройдет осенью, Минэнерго рассчитывает, что он состоится. Конюшенко добавил, что потенциально желающие участвовать в конкурсе есть, если же конкурс не состоится, Минэнерго назначит компании. Также, по словам Конюшенко, вопрос о назначении компаний на строительство генерации на Дальнем Востоке будет также решен этой осенью.
https://1prime.ru/20250926/likhachev-862819852.html
дальний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862819306_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_a4eb17197bd5621663ec0dae7dccf9dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, рф
Энергетика, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ
13:48 26.09.2025
 
Минэнерго продолжит проводить конкурсные отборы для строительства ТЭС

Минэнерго намерено продолжать проведение конкурсных отборов для строительства ТЭС

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко
Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ будет продолжать проводить конкурсные отборы для строительства тепловой генерации, а не назначать компании вручную, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика – 2025".
"Мы допускаем большую конкуренцию... Конкуренция однозначно будет, и мы будем двигаться исключительно через конкурс, а не через назначение", - ответил он на вопрос журналистов, планирует ли Минэнерго и дальше проводить конкурсные отборы для новой тепловой генерации или уходить в сторону назначения компаний для строительства.
Ранее Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) сообщал, что конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов в ОЭС Востока не состоялся в связи с отсутствием заявок. В Минэнерго в свою очередь сообщали, что прежде всего рассматривают для назначения энергокомпании, уже работающие на Дальнем Востоке, для строительства там новой генерации электроэнергии.
Такая же ситуация сложилась с конкурсным отбором на юге России летом прошлого года.
В начале сентября Конюшенко также заявлял, что конкурсный отбор проектов строительства генерации в Сибири пройдет осенью, Минэнерго рассчитывает, что он состоится. Конюшенко добавил, что потенциально желающие участвовать в конкурсе есть, если же конкурс не состоится, Минэнерго назначит компании.
Также, по словам Конюшенко, вопрос о назначении компаний на строительство генерации на Дальнем Востоке будет также решен этой осенью.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС
13:46
 
ЭнергетикаРОССИЯДальний ВостокРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала