В Молдавии партию Влах лишили права участия в выборах

В Молдавии партию Влах лишили права участия в выборах

2025-09-26T15:30+0300

2025-09-26T15:30+0300

2025-09-26T15:30+0300

КИШИНЁВ, 26 сен — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила в пятницу, что оппозиционная партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах лишена без доказательств менее чем за двое суток до выборов права участия в них в составе "Патриотического блока", решение озвучил вице-председатель комиссии Павел Постика. В избирательном органе сослались на решение Апелляционной палаты Кишинева от 25 сентября, которая ограничила деятельность партии Влах сроком на 12 месяцев по запросу министерства юстиции. Ранее избирком подозревал формирование в незаконном финансировании, однако явных доказательств представлено не было, а ограничительные меры были введены прямо в преддверии голосования. "Исключить Республиканскую партию "Сердце Молдовы" из списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", - озвучил решение вице-председатель ЦИК Павел Постика. Он сослался на то, что партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. "В отдельных случаях в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три женщины. Общая пропорция составляет 61,9% мужчин и 38,1% женщин, что не соответствует положениям избирательного кодекса", - сказал он. Постика уточнил, что постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение трёх дней. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

2025

