ЦИК исключил из предвыборной гонки партию "Великая Молдова" - 26.09.2025
Политика
ЦИК исключил из предвыборной гонки партию "Великая Молдова"
2025-09-26T21:45+0300
2025-09-26T21:45+0300
политика
общество
молдавия
кишинев
игорь додон
евгения гуцул
цик
комсомольская правда
КИШИНЕВ, 26 сен - ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в пятницу вечером приняла решение исключить из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова", сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман. ЦИК Молдавии в пятницу без доказательств лишил права участия в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". Партия "Сердце Молдовы" заявила, что решение ЦИК Молдавии об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. "Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента "Великая Молдова" и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами 6 членов", - заявила Караман на заседании. Глава партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ после заседания заявила журналистам, что оспорит решение ЦИК в Апелляционной палате, поскольку "ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии". Она считает решение Центризбиркома несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и не успела ознакомиться с материалами дела. Более того, Фуртунэ ранее пождала жалобу в Национальный антикоррупционный центр против руководства ЦИК, однако эти лица участвовали в рассмотрении вопроса участия ее партии в выборах. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в "Патриотический блок", в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
общество, молдавия, кишинев, игорь додон, евгения гуцул, цик, комсомольская правда
Политика, Общество, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Игорь Додон, Евгения Гуцул, ЦИК, Комсомольская правда
21:45 26.09.2025
 
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
КИШИНЕВ, 26 сен - ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в пятницу вечером приняла решение исключить из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова", сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман.
ЦИК Молдавии в пятницу без доказательств лишил права участия в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". Партия "Сердце Молдовы" заявила, что решение ЦИК Молдавии об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным.
"Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента "Великая Молдова" и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами 6 членов", - заявила Караман на заседании.
Глава партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ после заседания заявила журналистам, что оспорит решение ЦИК в Апелляционной палате, поскольку "ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии". Она считает решение Центризбиркома несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и не успела ознакомиться с материалами дела. Более того, Фуртунэ ранее пождала жалобу в Национальный антикоррупционный центр против руководства ЦИК, однако эти лица участвовали в рассмотрении вопроса участия ее партии в выборах.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в "Патриотический блок", в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
В Молдавии партию Влах лишили права участия в выборах
15:30
 
Политика Общество МОЛДАВИЯ Кишинев Игорь Додон Евгения Гуцул ЦИК Комсомольская правда
 
 
