Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/moshenniki-862793027.html
МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин - 26.09.2025, ПРАЙМ
МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
Телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин - доля таких звонков выросла с 43% до 48,5%, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T05:11+0300
2025-09-26T05:11+0300
финансы
общество
москва
санкт-петербург
краснодар
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862793027.jpg?1758852671
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин - доля таких звонков выросла с 43% до 48,5%, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС. "В этом году наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества. Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки в почти равной степени распределяются между полами: доля звонков женщинам выросла с 43,15% в 2024 году до 48,45% в текущем", - сообщили в компании. Отмечается, что за последний год также изменился и возрастной профиль потенциальных жертв мошенников. Если в 2024 году наиболее уязвимой группой были люди 35-44 лет, то в 2025 году фокус сместился на категорию 45-54 года. При этом пенсионеры остаются второй по величине группой риска, на которую приходится 18% атак, передают аналитики. Они добавили, что пиковая активность мошенников фиксируется в середине недели, по средам с 12.00 до 18.00 мск - на этот день приходится каждый пятый звонок. В свою очередь главной целью мошенников являются россияне с доходом до 50 тысяч рублей - на них приходится 49,13% атак. На долю граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей приходится лишь 11,3% звонков. "Это указывает на то, что преступники рассчитывают на массовость и ориентируются на широкие слои населения", - прокомментировали в компании. География мошеннических атак остается концентрированной: более половины всех звонков приходится на города-миллионники. Лидером по количеству инцидентов является Москва, на которую приходится 23,63% от общероссийского объема. За столицей со значительным отрывом следуют Санкт-Петербург - 6,19%, Краснодар - 6,15%, Екатеринбург - 3,22%, Казань и Ростов-на-Дону.
москва
санкт-петербург
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , москва, санкт-петербург, краснодар, мтс
Финансы, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, МТС
05:11 26.09.2025
 
МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин - доля таких звонков выросла с 43% до 48,5%, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС.
"В этом году наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества. Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки в почти равной степени распределяются между полами: доля звонков женщинам выросла с 43,15% в 2024 году до 48,45% в текущем", - сообщили в компании.
Отмечается, что за последний год также изменился и возрастной профиль потенциальных жертв мошенников. Если в 2024 году наиболее уязвимой группой были люди 35-44 лет, то в 2025 году фокус сместился на категорию 45-54 года. При этом пенсионеры остаются второй по величине группой риска, на которую приходится 18% атак, передают аналитики.
Они добавили, что пиковая активность мошенников фиксируется в середине недели, по средам с 12.00 до 18.00 мск - на этот день приходится каждый пятый звонок.
В свою очередь главной целью мошенников являются россияне с доходом до 50 тысяч рублей - на них приходится 49,13% атак. На долю граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей приходится лишь 11,3% звонков. "Это указывает на то, что преступники рассчитывают на массовость и ориентируются на широкие слои населения", - прокомментировали в компании.
География мошеннических атак остается концентрированной: более половины всех звонков приходится на города-миллионники. Лидером по количеству инцидентов является Москва, на которую приходится 23,63% от общероссийского объема. За столицей со значительным отрывом следуют Санкт-Петербург - 6,19%, Краснодар - 6,15%, Екатеринбург - 3,22%, Казань и Ростов-на-Дону.
 
ФинансыОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАРМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала