МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в 2025 году начали чаще атаковать женщин - доля таких звонков выросла с 43% до 48,5%, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС. "В этом году наблюдается изменение в портрете потенциальных жертв телефонного мошенничества. Если ранее основными целями злоумышленников становились мужчины, то сейчас атаки в почти равной степени распределяются между полами: доля звонков женщинам выросла с 43,15% в 2024 году до 48,45% в текущем", - сообщили в компании. Отмечается, что за последний год также изменился и возрастной профиль потенциальных жертв мошенников. Если в 2024 году наиболее уязвимой группой были люди 35-44 лет, то в 2025 году фокус сместился на категорию 45-54 года. При этом пенсионеры остаются второй по величине группой риска, на которую приходится 18% атак, передают аналитики. Они добавили, что пиковая активность мошенников фиксируется в середине недели, по средам с 12.00 до 18.00 мск - на этот день приходится каждый пятый звонок. В свою очередь главной целью мошенников являются россияне с доходом до 50 тысяч рублей - на них приходится 49,13% атак. На долю граждан с доходом свыше 100 тысяч рублей приходится лишь 11,3% звонков. "Это указывает на то, что преступники рассчитывают на массовость и ориентируются на широкие слои населения", - прокомментировали в компании. География мошеннических атак остается концентрированной: более половины всех звонков приходится на города-миллионники. Лидером по количеству инцидентов является Москва, на которую приходится 23,63% от общероссийского объема. За столицей со значительным отрывом следуют Санкт-Петербург - 6,19%, Краснодар - 6,15%, Екатеринбург - 3,22%, Казань и Ростов-на-Дону.

