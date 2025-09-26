Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы - 26.09.2025
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы - 26.09.2025, ПРАЙМ
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:32+0300
2025-09-26T19:32+0300
19:32 26.09.2025
 
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы

На тестовом участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания первого в России высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.
Участком для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал в начале июля 2025 года вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Он будет иметь протяженность около 129 километров, завершение строительства участка намечено на четвертый квартал 2027 года.
"Ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери", - сообщили в инфоцентре.
Общая протяженность маршрута экспериментального участка, добавили там, 129,5 километров.
ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
ВСМ Москва — Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад
20 сентября, 17:19
 
Бизнес
 
 
