https://1prime.ru/20250926/moskva-862850498.html
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы - 26.09.2025, ПРАЙМ
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:32+0300
2025-09-26T19:32+0300
2025-09-26T19:32+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
зеленоград
виталий савельев
владимир путин
главгосэкспертиза
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания первого в России высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта. Участком для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал в начале июля 2025 года вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Он будет иметь протяженность около 129 километров, завершение строительства участка намечено на четвертый квартал 2027 года. "Ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери", - сообщили в инфоцентре. Общая протяженность маршрута экспериментального участка, добавили там, 129,5 километров. ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
https://1prime.ru/20250920/moskva-862557598.html
москва
санкт-петербург
зеленоград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, зеленоград, виталий савельев, владимир путин, главгосэкспертиза
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Зеленоград, Виталий Савельев, Владимир Путин, Главгосэкспертиза
На участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
На тестовом участке ВСМ Москва - Петербург ведут строительно-монтажные работы
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Строительно-монтажные работы ведутся на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, на котором планируются испытания первого в России высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в инфоцентре проекта.
Участком для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда
до Твери
, сообщал в начале июля 2025 года вице-премьер Виталий Савельев
на совещании у президента России Владимира Путина
. Он будет иметь протяженность около 129 километров, завершение строительства участка намечено на четвертый квартал 2027 года.
"Ведутся строительно-монтажные работы на участке ВСМ Москва
- Санкт-Петербург
, на котором планируется испытания первого в России высокоскоростного поезда. Получено заключение Главгосэкспертизы
на шестой и седьмой этапы проекта высокоскоростной магистрали. Это участок, который проходит по территории Московской и Тверской областей, от Зеленограда до Твери", - сообщили в инфоцентре.
Общая протяженность маршрута экспериментального участка, добавили там, 129,5 километров.
ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
ВСМ Москва — Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад