МВД подтвердило объявление в розыск шеф-редактора The Insider* - 26.09.2025, ПРАЙМ
МВД подтвердило объявление в розыск шеф-редактора The Insider*
МВД подтвердило объявление в розыск шеф-редактора The Insider*
База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского**. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T05:53+0300
2025-09-26T07:05+0300
бизнес
общество
россия
рф
мвд
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского**. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Олевский** объявлен в федеральный розыск в России. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Олевского** в базе розыска. По какой именно статье разыскивается Олевский**, не уточняется. В июле столичная прокуратура сообщила, что против Олевского** возбуждено уголовное дело за работу на издание-иноагента. Также, согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, годом ранее Олевский** был оштрафован по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Штраф был назначен за участие Олевского** в деятельности нежелательного в РФ издания-иноагента The Insider*. РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов, выяснило, что шеф-редактор задолжал в России более 105 тысяч рублей по кредитам, в отношении него весной этого года было возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на Олевского** с 2023 года возбуждено исполнительное производство о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тысяча рублей. Взысканием занимаются московские приставы.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
бизнес, общество , россия, рф, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МВД
05:53 26.09.2025 (обновлено: 07:05 26.09.2025)
 
МВД подтвердило объявление в розыск шеф-редактора The Insider*

