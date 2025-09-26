https://1prime.ru/20250926/mvd-862841138.html

МВД оценило ущерб от мошенников в России

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Ущерб гражданам от мошенников по итогам января-августа достиг в России 134 миллиардов рублей, но при этом его рост начал замедляться, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов. "Среди положительного есть и отрицательные моменты, мы также их учитываем и везде про это говорим - это рост сумм причиненного ущерба. За восемь месяцев 2025 года он составил 134 миллиарда рублей, в прошлом году 116 миллиардов. Но при этом если в начале года темп прироста ущерба составлял 65%, по итогам восьми месяцев темп прироста сократился до 26%", - сказал Филиппов на XXII Международном банковском форуме. При этом число киберпреступлений, по его словам, начало сокращаться: "Если в 2024 году динамика у нас была 13%, в 2025 году рост регистрации дистанционных мошенничеств сменился снижением на 4%, а регистрация дистанционных краж … упала на 17,5%". Филиппов также отметил, что в результате взаимодействия МВД с банками и операторами связи наложен арест на сумму 44 миллиарда рублей, еще 12 миллиардов рублей возвращено потерпевшим, из которых 5 миллиардов рублей взыскано в порядке гражданского судопроизводства. "Можно сказать, что доля хищения денежных средств с банковских счетов снизилась, это отмечают многие. По каждому третьему уголовному делу, возбужденному за текущую неделю в Москве и Московской области, за денежными средствами, находящимися, как правило, на хранении дома, приходят курьеры", - сказал он.

