2025-09-26T06:40+0300

2025-09-26T06:40+0300

2025-09-26T06:41+0300

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На Западе на самом деле ни у кого нет намерений воевать с Россией,, написал в социальной сети Х полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет!" — подчеркнул он. В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. Натовские силы расширяют свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Российское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу увеличения военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равноправных условиях и при отказе Запада от милитаризации региона. Тем не менее страны альянса продолжают отправлять оружие Украине. Россия многократно заявляла, что эти действия не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только посредством поставок военной техники и оснащения, но и через подготовку кадров.

