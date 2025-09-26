Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление в отношении войны с Россией - 26.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/nato-862794188.html
На Западе сделали заявление в отношении войны с Россией
На Западе на самом деле ни у кого нет намерений воевать с Россией,, написал в социальной сети Х полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T06:40+0300
2025-09-26T06:41+0300
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На Западе на самом деле ни у кого нет намерений воевать с Россией,, написал в социальной сети Х полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет!" — подчеркнул он. В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. Натовские силы расширяют свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Российское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу увеличения военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равноправных условиях и при отказе Запада от милитаризации региона. Тем не менее страны альянса продолжают отправлять оружие Украине. Россия многократно заявляла, что эти действия не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только посредством поставок военной техники и оснащения, но и через подготовку кадров.
06:40 26.09.2025 (обновлено: 06:41 26.09.2025)
 
На Западе сделали заявление в отношении войны с Россией

Макгрегор: на самом деле люди на Западе не хотят воевать с Россией

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На Западе на самом деле ни у кого нет намерений воевать с Россией,, написал в социальной сети Х полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет!" — подчеркнул он.
В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи своих западных рубежей. Натовские силы расширяют свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Российское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу увеличения военной мощи блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равноправных условиях и при отказе Запада от милитаризации региона.
Тем не менее страны альянса продолжают отправлять оружие Украине. Россия многократно заявляла, что эти действия не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии не только посредством поставок военной техники и оснащения, но и через подготовку кадров.
Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаЗАПАДНАТОРОССИЯСШАЕВРОПАДуглас МакгрегорСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала