В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС - 26.09.2025
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС
Кремль не считает, что предложения кабмина по налогу на добавленную стоимость (НДС) могут негативно отразиться на деловом климате в России, заявил... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кремль не считает, что предложения кабмина по налогу на добавленную стоимость (НДС) могут негативно отразиться на деловом климате в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Нет, не считает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
россия, рф, дмитрий песков, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Минфин
14:26 26.09.2025
 
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС

Кремль не считает, что пересмотр НДС негативно отразится на бизнесе

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кремль не считает, что предложения кабмина по налогу на добавленную стоимость (НДС) могут негативно отразиться на деловом климате в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Нет, не считает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
Экономика РОССИЯ РФ Дмитрий Песков Минфин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
