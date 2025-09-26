https://1prime.ru/20250926/nds--862824918.html
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС - 26.09.2025
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кремль не считает, что предложения кабмина по налогу на добавленную стоимость (НДС) могут негативно отразиться на деловом климате в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Нет, не считает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС
