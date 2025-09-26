Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/netanyakhu-862838556.html
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН - 26.09.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера Биньямина Нетаньяху, политика освистали, передает корреспондент РИА... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T16:39+0300
2025-09-26T16:39+0300
политика
общество
мировая экономика
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862838373_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_8b6025321bcfd61000ee079b7adb5748.jpg
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера Биньямина Нетаньяху, политика освистали, передает корреспондент РИА Новости. Нетаньяху в пятницу выступает первым. Когда он поднялся на трибуну ГА, многие делегации покинули зал. Его также освистали. Сейчас, когда премьер начал речь, его из зала то и дело прерывают выкриками.
https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862838373_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ced731f62ac42502a8a0678d10c4227f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, биньямин нетаньяху
Политика, Общество , Мировая экономика, Биньямин Нетаньяху
16:39 26.09.2025
 
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи Нетаньяху

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера Биньямина Нетаньяху, политика освистали, передает корреспондент РИА Новости.
Нетаньяху в пятницу выступает первым. Когда он поднялся на трибуну ГА, многие делегации покинули зал. Его также освистали.
Сейчас, когда премьер начал речь, его из зала то и дело прерывают выкриками.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху
21 сентября, 19:28
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала