Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера Биньямина Нетаньяху, политика освистали, передает корреспондент РИА Новости. Нетаньяху в пятницу выступает первым. Когда он поднялся на трибуну ГА, многие делегации покинули зал. Его также освистали. Сейчас, когда премьер начал речь, его из зала то и дело прерывают выкриками.
