Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху - 26.09.2025
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху - 26.09.2025, ПРАЙМ
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:14+0300
2025-09-26T17:14+0300
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое государство" на своей территории и не совершит "национального самоубийства". "Это откровенное безумие. Это безумие, и мы не допустим этого. Итак, ещё одно послание тем западным лидерам: Израиль не позволит вам вталкивать нам в горло террористическое государство. Мы не совершим национального самоубийства только потому, что у вас не хватает смелости противостоять враждебным СМИ и антисемитским толпам, требующим крови Израиля", - заявил в своей речи на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. -0-
17:14 26.09.2025
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое государство" на своей территории и не совершит "национального самоубийства".
"Это откровенное безумие. Это безумие, и мы не допустим этого. Итак, ещё одно послание тем западным лидерам: Израиль не позволит вам вталкивать нам в горло террористическое государство. Мы не совершим национального самоубийства только потому, что у вас не хватает смелости противостоять враждебным СМИ и антисемитским толпам, требующим крови Израиля", - заявил в своей речи на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. -0-
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
16:39
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
