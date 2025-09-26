https://1prime.ru/20250926/netanyakhu-862842058.html

Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху

Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху - 26.09.2025, ПРАЙМ

Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T17:14+0300

2025-09-26T17:14+0300

2025-09-26T17:14+0300

политика

общество

мировая экономика

израиль

палестина

сша

биньямин нетаньяху

кир стармер

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg

ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое государство" на своей территории и не совершит "национального самоубийства". "Это откровенное безумие. Это безумие, и мы не допустим этого. Итак, ещё одно послание тем западным лидерам: Израиль не позволит вам вталкивать нам в горло террористическое государство. Мы не совершим национального самоубийства только потому, что у вас не хватает смелости противостоять враждебным СМИ и антисемитским толпам, требующим крови Израиля", - заявил в своей речи на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. -0-

https://1prime.ru/20250926/netanyakhu-862838556.html

израиль

палестина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, кир стармер, оон