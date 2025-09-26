https://1prime.ru/20250926/nhk-862814688.html
В Японии задержали троих украинцев за проникновение в дом
ТОКИО, 26 сен – ПРАЙМ. Трое граждан Украины задержаны по подозрению во вторжении в пустующий дом в посёлке Окума префектуры Фукусима, находящемся в зоне отчуждения после аварии на АЭС "Фукусима-1", передает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы. По данным следствия, задержанные — 34-летний Анатолий Дыбак, который называет себя сотрудником компании, 29-летний Владислав Савинов, утверждающий, что работает водителем, и 43-летний Александр Кривков, который заявил, что он электромонтажник. Всех троих подозревают в нарушении закона о неприкосновенности жилища. Как сообщает телеканал, вечером 23 сентября в полицию поступил анонимный звонок о том, что на YouTube ведётся прямая трансляция того, как иностранцы проникают в жилой дом. Сотрудники полиции идентифицировали место по кадрам и утром 24 сентября задержали троих подозреваемых прямо в доме. В сообщении отмечается, что задержанные признали вину. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Для населенного пункта Окума до сих пор частично действует приказ об эвакуации в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1", произошедшей в 2011 году.
