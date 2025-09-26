https://1prime.ru/20250926/noize--862800641.html

С рэпера Noize MC* начали взыскивать штраф за дискредитацию ВС России

2025-09-26T09:26+0300

бизнес

общество

россия

москва

вс рф

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Судебные приставы начали взыскивать с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC) штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам судебных приставов, 25 сентября на Алексеева* возбудили исполнительное производство по делу об административном нарушении, выданное судом Москвы. С артиста взыскивается 50 тысяч рублей. Как следует из судебных материалов, 22 сентября Тверской районный суд Москвы выдал исполнительный документ, по которому 25 сентября было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. В апреле РИА Новости со ссылкой на судебные документы сообщало, что суд Москвы признал Алексеева* виновным по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В новостном Telegram-канале Readovka был выявлен пост от 15 августа 2024 года пользователя под именем "noizemc", в котором музыкант публично выражал явное негативное отношение к использованию ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России

москва

бизнес, общество , россия, москва, вс рф