Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/novak--862818104.html
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем - 26.09.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем
Движущей силой российско-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты лидеров, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:21+0300
2025-09-26T13:21+0300
экономика
россия
рф
пекин
китай
александр новак
дин сюэсян
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Движущей силой российско-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты лидеров, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Движущей силой российского-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты наших лидеров", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862814259.html
рф
пекин
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, пекин, китай, александр новак, дин сюэсян, госсовет
Экономика, РОССИЯ, РФ, Пекин, КИТАЙ, Александр Новак, Дин Сюэсян, Госсовет
13:21 26.09.2025
 
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем

Новак назвал контакты лидеров России и Китая движущей силой партнерства

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Движущей силой российско-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты лидеров, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак.
"Движущей силой российского-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты наших лидеров", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине.
Сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Решетников рассказал о торговле между Россией и Китаем
12:17
 
ЭкономикаРОССИЯРФПекинКИТАЙАлександр НовакДин СюэсянГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала