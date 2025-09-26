https://1prime.ru/20250926/novak--862818104.html
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем - 26.09.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем
Движущей силой российско-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты лидеров, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:21+0300
2025-09-26T13:21+0300
2025-09-26T13:21+0300
экономика
россия
рф
пекин
китай
александр новак
дин сюэсян
госсовет
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Движущей силой российско-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты лидеров, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Движущей силой российского-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты наших лидеров", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
рф
пекин
китай
Новак рассказал о движущей силе партнерства с Китаем
