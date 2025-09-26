https://1prime.ru/20250926/novak-862818646.html

Новак оценил отношения России и Китая

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня, в их основе лежат принципы взаимоуважения, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "В последние года двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, в их основе лежат принципы взаимного уважения, готовность оказывает решительную обоюдную поддержку по вопросам, касающихся национальных интересов", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

