https://1prime.ru/20250926/novak-862818646.html
Новак оценил отношения России и Китая
Новак оценил отношения России и Китая - 26.09.2025, ПРАЙМ
Новак оценил отношения России и Китая
Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня, в их основе лежат принципы взаимоуважения, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:27+0300
2025-09-26T13:27+0300
2025-09-26T13:27+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
китай
пекин
александр новак
дин сюэсян
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня, в их основе лежат принципы взаимоуважения, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "В последние года двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, в их основе лежат принципы взаимного уважения, готовность оказывает решительную обоюдную поддержку по вопросам, касающихся национальных интересов", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
https://1prime.ru/20250926/novak--862818104.html
рф
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, китай, пекин, александр новак, дин сюэсян, госсовет
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, КИТАЙ, Пекин, Александр Новак, Дин Сюэсян, Госсовет
Новак оценил отношения России и Китая
Новак заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня