Новак оценил визит Путина в Китай - 26.09.2025
Новак оценил визит Путина в Китай
Новак оценил визит Путина в Китай
политика
россия
китай
рф
пекин
владимир путин
александр новак
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в КНР придал новый импульс укреплению двусторонних связей, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином и в качестве главного гостя посетил парад на площади Тяньаньмэнь по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян.
россия, китай, рф, пекин, владимир путин, александр новак, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин, Владимир Путин, Александр Новак, Си Цзиньпин, ШОС
13:43 26.09.2025
 
Новак оценил визит Путина в Китай

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в КНР придал новый импульс укреплению двусторонних связей, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак.
"Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином и в качестве главного гостя посетил парад на площади Тяньаньмэнь по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине.
Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян.
Заголовок открываемого материала