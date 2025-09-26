https://1prime.ru/20250926/novak-862819505.html
Новак оценил визит Путина в Китай
Новак оценил визит Путина в Китай - 26.09.2025, ПРАЙМ
Новак оценил визит Путина в Китай
Визит президента РФ Владимира Путина в КНР придал новый импульс укреплению двусторонних связей, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:43+0300
2025-09-26T13:43+0300
2025-09-26T13:43+0300
политика
россия
китай
рф
пекин
владимир путин
александр новак
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861636964_0:66:1813:1086_1920x0_80_0_0_c9c85a1b6df4a643e3f9108a2eb504fe.jpg
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в КНР придал новый импульс укреплению двусторонних связей, готовность оказывать обоюдную поддержку, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином и в качестве главного гостя посетил парад на площади Тяньаньмэнь по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян.
https://1prime.ru/20250926/novak--862818104.html
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861636964_0:0:1813:1360_1920x0_80_0_0_2d9c9007650ff6da3e48c4c3f10fd0e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рф, пекин, владимир путин, александр новак, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин, Владимир Путин, Александр Новак, Си Цзиньпин, ШОС
Новак оценил визит Путина в Китай
Новак: визит Путина в Китай придал импульс укреплению связей