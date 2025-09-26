https://1prime.ru/20250926/novak-862820002.html

Россия наращивает экспорт трубопроводного газа в Китай, заявил Новак

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Россия наращивает экспорт трубопроводного газа в Китай, к концу года выйдет на максимальную мощность по "Силе Сибири" в 38 миллиардов кубометров газа, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Надежную базу сотрудничества в нефтяной сфере создают подписанные межправительственные протоколы, также наращиваем экспорт трубопроводного газа, к концу года выйдем на максимальную мощность по "Силе Сибири" в 38 миллиардов кубических метров газа", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

