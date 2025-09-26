https://1prime.ru/20250926/novak-862820494.html

Новак оценил позицию России на китайском рынке угля

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Россия прочно удерживает свои позиции в качестве одного из ведущих поставщиков угля на рынке Китая, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия прочно удерживает свои позиции в качестве одного из ведущих поставщиков угля на рынке Китая", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

2025

россия, китай, рф, пекин, александр новак, дин сюэсян, госсовет