"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2025 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября.
