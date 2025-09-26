https://1prime.ru/20250926/novatek-862833854.html

"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия

"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия - 26.09.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию, следует из материалов компании. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T15:56+0300

2025-09-26T15:56+0300

2025-09-26T15:56+0300

экономика

рынок

акции

новатэк

https://cdnn.1prime.ru/img/83356/03/833560324_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_e1dc2324fc7e3a8a76d7c33bc4ca5993.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2025 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября.

https://1prime.ru/20250908/spg-861969686.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, новатэк