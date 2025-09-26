Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия - 26.09.2025
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию, следует из материалов компании. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:56+0300
2025-09-26T15:56+0300
экономика
рынок
акции
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/83356/03/833560324_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_e1dc2324fc7e3a8a76d7c33bc4ca5993.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2025 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября.
рынок, акции, новатэк
Экономика, Рынок, Акции, Новатэк
15:56 26.09.2025
 
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды в размере 35,5 рубля на акцию

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам прошлого полугодия в размере 35,5 рубля на акцию, следует из материалов компании.
"Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2025 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября.
"Мурманский СПГ" "Новатэка" планируют запустить в 2032 году
8 сентября, 16:44
8 сентября, 16:44
 
ЭкономикаРынокАкцииНоватэк
 
 
