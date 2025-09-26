https://1prime.ru/20250926/obemy--862825786.html
В Китае оценили объемы торговли энергоносителями с Россией
энергетика
россия
китай
пекин
рф
дин сюэсян
александр новак
госсовет
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2025 года достиг $47,6 миллиарда, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли между странами, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "За первые восемь месяцев 2025 года объем торговли энергоносителями/энергоресурсами между Россией и Китаем достиг 47,6 миллиарда долларов, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли и сыграло свою роль в стабилизации торговли Китая", - заявил Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. По его словам, в условиях сложной международной обстановки и изменений на глобальном энергетическом рынке Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество, активно внедряют инновации и поддерживают позитивную динамику энергетического сотрудничества. Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Александр Новак. В январе главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2025 года достиг $47,6 миллиарда, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли между странами, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"За первые восемь месяцев 2025 года объем торговли энергоносителями/энергоресурсами между Россией и Китаем
достиг 47,6 миллиарда долларов, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли и сыграло свою роль в стабилизации торговли Китая", - заявил Дин Сюэсян
на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине
.
По его словам, в условиях сложной международной обстановки и изменений на глобальном энергетическом рынке Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество, активно внедряют инновации и поддерживают позитивную динамику энергетического сотрудничества.
Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Александр Новак
.
В январе главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
