В Китае оценили объемы торговли энергоносителями с Россией
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2025 года достиг $47,6 миллиарда, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли между странами, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "За первые восемь месяцев 2025 года объем торговли энергоносителями/энергоресурсами между Россией и Китаем достиг 47,6 миллиарда долларов, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли и сыграло свою роль в стабилизации торговли Китая", - заявил Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. По его словам, в условиях сложной международной обстановки и изменений на глобальном энергетическом рынке Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество, активно внедряют инновации и поддерживают позитивную динамику энергетического сотрудничества. Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Александр Новак. В январе главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
14:33 26.09.2025
 
В Китае оценили объемы торговли энергоносителями с Россией

Объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем достиг $47,6 миллиарда

Флаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2025 года достиг $47,6 миллиарда, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли между странами, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"За первые восемь месяцев 2025 года объем торговли энергоносителями/энергоресурсами между Россией и Китаем достиг 47,6 миллиарда долларов, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли и сыграло свою роль в стабилизации торговли Китая", - заявил Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине.
По его словам, в условиях сложной международной обстановки и изменений на глобальном энергетическом рынке Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество, активно внедряют инновации и поддерживают позитивную динамику энергетического сотрудничества.
Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Александр Новак.
В январе главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
В Китае рассказали о продвижении крупных энергопроектов с Россией
