В Китае оценили объемы торговли энергоносителями с Россией

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Объем торговли энергоносителями между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2025 года достиг $47,6 миллиарда, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли между странами, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "За первые восемь месяцев 2025 года объем торговли энергоносителями/энергоресурсами между Россией и Китаем достиг 47,6 миллиарда долларов, что составило одну треть от общего объема двусторонней торговли и сыграло свою роль в стабилизации торговли Китая", - заявил Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. По его словам, в условиях сложной международной обстановки и изменений на глобальном энергетическом рынке Россия и Китай поддерживают тесное сотрудничество, активно внедряют инновации и поддерживают позитивную динамику энергетического сотрудничества. Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Александр Новак. В январе главное таможенное управление КНР сообщало, что товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

