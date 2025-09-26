Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/obligatsii-862848026.html
"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации
"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации
"Почта России" планирует 9 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:39+0300
2025-09-26T18:39+0300
экономика
рынок
россия
почта россии
банк россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860902275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7a40ed9e776444e031029a63450c059.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Почта России" планирует 9 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания предложит инвесторам облигации серии 003Р-01 с фиксированным купоном и серии 003Р-02 с переменным купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир доходности выпуска с фиксированным купоном - премия не выше 350 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Ориентир премии к ключевой ставке выпуска с переменным купоном - не выше 300 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации сроком обращения два с половиной года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 октября. Организаторами выступят "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20250925/veb-862752124.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860902275_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4d594e096be0ddb471369237926d2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, почта россии, банк россия, втб
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Почта России, банк Россия, ВТБ
18:39 26.09.2025
 
"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации

«Почта России» 9 октября соберет заявки на биржевые облигации на 3 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Отделение "Почты России". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Почта России" планирует 9 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания предложит инвесторам облигации серии 003Р-01 с фиксированным купоном и серии 003Р-02 с переменным купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России.
Ориентир доходности выпуска с фиксированным купоном - премия не выше 350 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Ориентир премии к ключевой ставке выпуска с переменным купоном - не выше 300 базисных пунктов.
Компания намерена разместить биржевые облигации сроком обращения два с половиной года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 октября. Организаторами выступят "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
Вчера, 07:59
 
ЭкономикаРынокРОССИЯПочта Россиибанк РоссияВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала