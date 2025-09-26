https://1prime.ru/20250926/obligatsii-862848026.html
"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации
2025-09-26T18:39+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Почта России" планирует 9 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания предложит инвесторам облигации серии 003Р-01 с фиксированным купоном и серии 003Р-02 с переменным купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир доходности выпуска с фиксированным купоном - премия не выше 350 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Ориентир премии к ключевой ставке выпуска с переменным купоном - не выше 300 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации сроком обращения два с половиной года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 октября. Организаторами выступят "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.
