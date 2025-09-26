https://1prime.ru/20250926/obligatsii-862848026.html

"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации

"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации - 26.09.2025, ПРАЙМ

"Почта России" 9 октября соберет заявки на биржевые облигации

"Почта России" планирует 9 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T18:39+0300

2025-09-26T18:39+0300

2025-09-26T18:39+0300

экономика

рынок

россия

почта россии

банк россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860902275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7a40ed9e776444e031029a63450c059.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Почта России" планирует 9 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания предложит инвесторам облигации серии 003Р-01 с фиксированным купоном и серии 003Р-02 с переменным купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир доходности выпуска с фиксированным купоном - премия не выше 350 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Ориентир премии к ключевой ставке выпуска с переменным купоном - не выше 300 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации сроком обращения два с половиной года и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 октября. Организаторами выступят "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250925/veb-862752124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, почта россии, банк россия, втб